Ко Дню знаний Челябинск получит 10 новых автобусов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-05T11:19:56+03:00

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К 1 сентября в наш город придет первая партия новых экологичных автобусов. Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 5 августа.

- Планируем, что первые десять – пятнадцать автобусов поступят в город до 1 сентября. . Остальные – до конца года, это – условия контракта. Сокращать сроки мы не могли: если бы указали срок поставки в 10 дней. Не было бы победителей. И антимонопольная служба могла бы опротестовать документ, так как изготовить 66 автобусов за 10 дней невозможно, - пояснила Котова.

Всего до 31 декабря нынешнего года город должен получить 66 автобусов - низкопольных, на экологичном топливе. Из областного бюджета на это выделено 763 млн руб. Некоторые эксперты полагают, что за покупку переплачено с лихвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU