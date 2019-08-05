В центре Челябинска неизвестные ограбили свадебных фотографов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-05T14:30:04+03:00

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Десятки молодоженов едут к Сфере любви, чтобы сделать красивые снимки в день свадьбы. Пока челябинские мастера объектива Артемий Турецкий и Татьяна Печеркина снимали новобрачных, из их машины, припаркованной неподалеку, пропала техника стоимостью несколько сотен тысяч рублей. Артемий Турецкий написал об этом на своей странице в социальных сетях.

Все случилось в субботу, 2 августа. Машина, в которой лежали сумки с фотоаппаратами, объективами, вспышками, зарядники, флешки, штатив, стояла на парковке по улице Воровского. Кто-то открыл багажник и забрал сумки. Бросить работу фотографы не смогли. Они доделали фото на улице, а потом взяли в аренду чужую технику, чтобы доснять торжество в ресторане. До полиции пострадавшие добрались поздно ночью.

Похитителей ищут. Все сервисные центры, куда грабители могут принести технику, предупреждены. Информация о пропавших вещах распространяется среди местных фотографов. Сбыть награбленное будет трудно.

Также Печеркина и Турецкий готовы выкупить свою технику у грабителей по разумной цене.

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ИСТОЧНИК KP.RU