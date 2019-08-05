2019-08-05T17:50:53+03:00
Общество

Челябинский Чистомэн наводил порядок вместе с героями «Ну, погоди!»

Необычная компания убрала мусор на берегу реки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Волк и Заяц сделали селфи с Чистомэном после уборки Фото: PikabuВолк и Заяц сделали селфи с Чистомэном после уборки Фото: Pikabu
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Южноуральский иллюстратор известный под ником Iknurik выложил на развлекательном портале «Пикабу» очередную серию забавных снимков Челябинска.

На этот раз он вписал в городские пейзажи героев культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Волк и Заяц сделали селфи с Чистомэном после уборки, отдохнули на местном пляже и даже прокатились на маршрутках.

— Иллюстратор сначала в Фотошопе вырезал мультяшек из картинок, найденных в интернете, а потом поместил их на городские снимки, — сообщает «Челябинск Сегодня».

Мультперсонажи прогулялись под ручку по мосту в Каштакском бору, спустились в подземный переход и покататься на коньках с хоккейным талисманом — белым медведем на ледовой арене «Трактор».

Фото: Pikabu

Фото: Pikabu

Ранее этот же автор добавлял на фотографии Челябинска Тома и Джерри. Подборка полюбилась горожанам и они потребовали продолжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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