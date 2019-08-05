Челябинский Чистомэн наводил порядок вместе с героями «Ну, погоди!»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-05T17:50:53+03:00

Волк и Заяц сделали селфи с Чистомэном после уборки Фото: Pikabu

Изменить размер текста: A A

Южноуральский иллюстратор известный под ником Iknurik выложил на развлекательном портале «Пикабу» очередную серию забавных снимков Челябинска.

На этот раз он вписал в городские пейзажи героев культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Волк и Заяц сделали селфи с Чистомэном после уборки, отдохнули на местном пляже и даже прокатились на маршрутках.

— Иллюстратор сначала в Фотошопе вырезал мультяшек из картинок, найденных в интернете, а потом поместил их на городские снимки, — сообщает «Челябинск Сегодня».

Мультперсонажи прогулялись под ручку по мосту в Каштакском бору, спустились в подземный переход и покататься на коньках с хоккейным талисманом — белым медведем на ледовой арене «Трактор».

Фото: Pikabu

Ранее этот же автор добавлял на фотографии Челябинска Тома и Джерри. Подборка полюбилась горожанам и они потребовали продолжения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU