Челябинский Чистомэн наводил порядок вместе с героями «Ну, погоди!»
Южноуральский иллюстратор известный под ником Iknurik выложил на развлекательном портале «Пикабу» очередную серию забавных снимков Челябинска.
На этот раз он вписал в городские пейзажи героев культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Волк и Заяц сделали селфи с Чистомэном после уборки, отдохнули на местном пляже и даже прокатились на маршрутках.
— Иллюстратор сначала в Фотошопе вырезал мультяшек из картинок, найденных в интернете, а потом поместил их на городские снимки, — сообщает «Челябинск Сегодня».
Мультперсонажи прогулялись под ручку по мосту в Каштакском бору, спустились в подземный переход и покататься на коньках с хоккейным талисманом — белым медведем на ледовой арене «Трактор».
Фото: Pikabu
Ранее этот же автор добавлял на фотографии Челябинска Тома и Джерри. Подборка полюбилась горожанам и они потребовали продолжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU