2019-08-06T05:19:11+03:00
Общество

В Зауралье буду судить мать троих сгоревших детей

Она не попыталась их спасти
Андрей СОКОЛОВ
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В Зауралье буду судить мать троих сгоревших детейВ Зауралье буду судить мать троих сгоревших детейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Многодетной матери утвердили обвинительное заключение. Статья звучит так: «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни состоянии».

Напомним, в январе 2019 года 27-летняя женщина из деревни Раздольное включила на ночь в доме обогреватель кустарного производства и уснула. Вместе с ней спали ее дети.

— В результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар, при котором погибло трое малолетних детей. Обвиняемая не предприняла каких-либо мер по их спасению, самостоятельно покинув горящий дом. Уголовное дело будет направлено в районный суд, — сообщают в прокуратуре Курганской области.

Эту новость обсуждают в соцсетях. Некоторые подписчики курганских пабликов считают, что это слишком сурово по отношению к матери, потерявшей своих детей. Она в одиночку обеспечивала семью. После пожара женщина восстанавливалась в психиатрической клинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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