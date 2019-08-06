В Челябинске врачи возвращают зрение за 10 минут
В Челябинскую областную больницу закупили фемтосекундный лазер. Этот прибор офтальмологи используют для операций на глазах. Причем устройство мобильно: его можно использовать на выезде. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».
— Лазер с помощью встроенного томографа самостоятельно рассчитывает и производит разрез на заданной глубине как в помутневшей роговице, так и в толще пораженного катарактой хрусталика. Это позволяет до минимума снизить повреждение ткани и создать идеально гладкий срез, — поясняет зав офтальмологическим центром ЧОКБ Андрей Кузнецов.
Одним из первых пациентов, кому вернули зрение стал 67-летний житель Красноармейского района Николай Деев. Год назад он практически ослеп. Фемтосекундный лазер вернул пенсионеру зрение за 10 минут операции. Эффект оказался моментальным.
— Если сейчас повязку сниму, то уже смогу различать лица, — радуется пациент. — А то ведь никого не узнавал, совсем, можно сказать, не видел ничего.
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ИСТОЧНИК KP.RU