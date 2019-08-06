2019-08-06T07:25:35+03:00
Здоровье

В Челябинске врачи возвращают зрение за 10 минут

В больнице появилось новое оборудование
Андрей АБРАМОВ
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Благодаря новому лазеру зрение можно вернуть за 10 минут. Фото: пресс-служба ЧОКББлагодаря новому лазеру зрение можно вернуть за 10 минут. Фото: пресс-служба ЧОКБ
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В Челябинскую областную больницу закупили фемтосекундный лазер. Этот прибор офтальмологи используют для операций на глазах. Причем устройство мобильно: его можно использовать на выезде. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Лазер с помощью встроенного томографа самостоятельно рассчитывает и производит разрез на заданной глубине как в помутневшей роговице, так и в толще пораженного катарактой хрусталика. Это позволяет до минимума снизить повреждение ткани и создать идеально гладкий срез, — поясняет зав офтальмологическим центром ЧОКБ Андрей Кузнецов.

Одним из первых пациентов, кому вернули зрение стал 67-летний житель Красноармейского района Николай Деев. Год назад он практически ослеп. Фемтосекундный лазер вернул пенсионеру зрение за 10 минут операции. Эффект оказался моментальным.

— Если сейчас повязку сниму, то уже смогу различать лица, — радуется пациент. — А то ведь никого не узнавал, совсем, можно сказать, не видел ничего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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