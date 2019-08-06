В Челябинске врачи возвращают зрение за 10 минут

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-06T07:25:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинскую областную больницу закупили фемтосекундный лазер. Этот прибор офтальмологи используют для операций на глазах. Причем устройство мобильно: его можно использовать на выезде. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Лазер с помощью встроенного томографа самостоятельно рассчитывает и производит разрез на заданной глубине как в помутневшей роговице, так и в толще пораженного катарактой хрусталика. Это позволяет до минимума снизить повреждение ткани и создать идеально гладкий срез, — поясняет зав офтальмологическим центром ЧОКБ Андрей Кузнецов.

Одним из первых пациентов, кому вернули зрение стал 67-летний житель Красноармейского района Николай Деев. Год назад он практически ослеп. Фемтосекундный лазер вернул пенсионеру зрение за 10 минут операции. Эффект оказался моментальным.

— Если сейчас повязку сниму, то уже смогу различать лица, — радуется пациент. — А то ведь никого не узнавал, совсем, можно сказать, не видел ничего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU