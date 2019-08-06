2019-08-06T08:55:40+03:00
Общество

Экс-сотруднику ДПС, попавшемуся на взятке в 20 тысяч рублей, вынесли приговор

За деньги он простил водителя с поддельными правами
Андрей СОКОЛОВ
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Экс-сотруднику ДПС, попавшемуся на взятке в 20 тысяч рублей, вынесли приговорЭкс-сотруднику ДПС, попавшемуся на взятке в 20 тысяч рублей, вынесли приговорФото: Анастасия Осипова
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Дело бывшего сотрудника ГИБДД рассмотрели в Ленинском районном суде Челябинска. История такая: год назад, в августе 2018-го, инспектор ДПС остановил автомобиль. Оказалось, что человек за рулем лишен водительских прав, а предъявленное им удостоверение — подделка. Инспектор знал это, но за 20 тыс. руб., которые предложил ему нарушитель, отпустил его.

Экс-сотрудник ГИБДД признан виновным в получении должностным лицом взятки за незаконные действия. Именно так звучит статья.

Как сообщают в суде Ленинского района Челябинска, бывшему инспектору назначили следующее наказание: три года лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года условно с испытательным сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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