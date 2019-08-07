После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-07T07:23:04+03:00

Погиб один человек

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Авария произошла на трассе М5 2 августа. О ней рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. Одними из первых на вызов примчались спасатели из Златоуста.

На магистрали столкнулись большегруз Volvo и легковушка Honda. Машины разметало по разным обочинам. Обе выгорели дотла — остались лишь покореженные пламенем остовы.

— Спасатели деблокировали водителя седана, он скончался на месте, — добавили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU