Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях
Строительно — зеленый развал на кольце у Шершней — почти историческое место. Здесь закупаются дачники: досками, гвоздями, рассадой петуниями и саженцами. Ларьков на Шершнях вырос — целый город. Разномастные, грязные — настоящее уродство. Торгуют продавцы, в основном, без кассовых аппаратов.
Повсюду — кучи мусора.
Маршрут объезда Натали Котовой до конца держался в секрете. И только когда на дороге замаячил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, стало ясно, что едем по Центральному району.
У мусорной кучи Котова оборачивается с руководителю Управления торговли администрации города: «Проверьте документы на легальность рынка! Заключите договор на вывоз отходов. Срок — две недели!».
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