2019-08-07T08:27:04+03:00
Общество

Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях

Градоначальница инспектирует Центральный район
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Котова отправилась на рынок у Шершней. Фото: cheladmin.ruКотова отправилась на рынок у Шершней. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Строительно — зеленый развал на кольце у Шершней — почти историческое место. Здесь закупаются дачники: досками, гвоздями, рассадой петуниями и саженцами. Ларьков на Шершнях вырос — целый город. Разномастные, грязные — настоящее уродство. Торгуют продавцы, в основном, без кассовых аппаратов.

Повсюду — кучи мусора.

Маршрут объезда Натали Котовой до конца держался в секрете. И только когда на дороге замаячил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, стало ясно, что едем по Центральному району.

У мусорной кучи Котова оборачивается с руководителю Управления торговли администрации города: «Проверьте документы на легальность рынка! Заключите договор на вывоз отходов. Срок — две недели!».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла
Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно
Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области
Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле
Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области
В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселнцев
«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество
Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию
Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии
На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники