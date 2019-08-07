Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-07T08:27:04+03:00

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Строительно — зеленый развал на кольце у Шершней — почти историческое место. Здесь закупаются дачники: досками, гвоздями, рассадой петуниями и саженцами. Ларьков на Шершнях вырос — целый город. Разномастные, грязные — настоящее уродство. Торгуют продавцы, в основном, без кассовых аппаратов.

Повсюду — кучи мусора.

Маршрут объезда Натали Котовой до конца держался в секрете. И только когда на дороге замаячил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, стало ясно, что едем по Центральному району.

У мусорной кучи Котова оборачивается с руководителю Управления торговли администрации города: «Проверьте документы на легальность рынка! Заключите договор на вывоз отходов. Срок — две недели!».

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