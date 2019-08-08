«В больнице взрослые и дети»: пять человек отравились неизвестным веществом в Челябинской области
В ночь с 7 на 8 августа в Карталинскую городскую больницу поступили пять человек: трое детей и двое взрослых. Потупили в состоянии средней тяжести, их поместили в реанимацию. Первоначальный диагноз — отравление угарным газом — не подтвердился. Сейчас поступившими занимаются врачи-инфекционисты. Выводы делать рано.
— Странный случай. В доме, где произошло происшествие, были еще люди, они и вывали «скорую» помощь и газовую службу. Газовики утечки газа в помещении не обнаружили, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск источники в районных службах экстренного реагирования.
В региональном минздраве пояснили, что сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В реанимации Карталинской городской больницы о состоянии пострадавших говорить отказались: врачебная тайна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU