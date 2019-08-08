«В больнице взрослые и дети»: пять человек отравились неизвестным веществом в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-08T09:27:19+03:00

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В ночь с 7 на 8 августа в Карталинскую городскую больницу поступили пять человек: трое детей и двое взрослых. Потупили в состоянии средней тяжести, их поместили в реанимацию. Первоначальный диагноз — отравление угарным газом — не подтвердился. Сейчас поступившими занимаются врачи-инфекционисты. Выводы делать рано.

— Странный случай. В доме, где произошло происшествие, были еще люди, они и вывали «скорую» помощь и газовую службу. Газовики утечки газа в помещении не обнаружили, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск источники в районных службах экстренного реагирования.

В региональном минздраве пояснили, что сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В реанимации Карталинской городской больницы о состоянии пострадавших говорить отказались: врачебная тайна.

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ИСТОЧНИК KP.RU