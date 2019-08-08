2019-08-08T12:32:06+03:00
Спорт

«Куньлунь» не сыграет на Кубке губернатора Челябинской области из-за проблем с визами

Китайский хоккейный клуб принес свои извинения болельщикам
Алексей МИКУШИН
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Турнир пройдет в ЛА "Трактор" 10-13 августа.Турнир пройдет в ЛА "Трактор" 10-13 августа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кубке губернатора Челябинской области должны были сыграть четыре хоккейные команды. Однако 8 августа стало известно, что клуб из Пекина «Куньлунь Ред Стар» не сможет участвовать в турнире из-за проблем с получением въездных виз.

Челябинск, извини! С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что наши планы скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты, — сообщили в ХК «Куньлунь».

Поэтому китайский клуб вылетает из турнира за Кубок губернатора Челябинской области. Хоккеисты «Куньлуня» принесли извинения организаторам и болельщикам.

Пока среди участников турнира (10-13 августа) три клуба: «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и «Трактор». Не исключено, что четвертой командой станет фарм-клуб черно-белых «Челмет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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