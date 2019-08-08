«Куньлунь» не сыграет на Кубке губернатора Челябинской области из-за проблем с визами
В Кубке губернатора Челябинской области должны были сыграть четыре хоккейные команды. Однако 8 августа стало известно, что клуб из Пекина «Куньлунь Ред Стар» не сможет участвовать в турнире из-за проблем с получением въездных виз.
— Челябинск, извини! С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что наши планы скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты, — сообщили в ХК «Куньлунь».
Поэтому китайский клуб вылетает из турнира за Кубок губернатора Челябинской области. Хоккеисты «Куньлуня» принесли извинения организаторам и болельщикам.
Пока среди участников турнира (10-13 августа) три клуба: «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и «Трактор». Не исключено, что четвертой командой станет фарм-клуб черно-белых «Челмет».
ИСТОЧНИК KP.RU