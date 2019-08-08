В школы Челябинска записались 15 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-08T13:28:24+03:00

В школах остается еще около двух тысяч свободных мест в первых классах Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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В городском комитете по делам образования подсчитали заявления от родителей будущих первоклашек. И хотя приемная кампания еще не завершилась, уже очевидно, что в этом году первый раз идут в школу почти 15 тысяч детей.

— Прием заявлений продолжается до 5 сентября. В школах остается еще около двух тысяч свободных мест в первых классах, — рассказала председатель городского Комитета по делам образования Светлана Портье.

Лидерами по числу принятых заявлений в первый класс стали школы «Паркового», «Чурилово» и ЖК «Ньютон».

По словам Светланы Портье, в этом году в Челябинске откроется еще два учебных заведения. Кроме этого в микрорайоне "Парковый" продолжается строительство самой крупной на Южном Урале школы, рассчитанной на 1500 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU