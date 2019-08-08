В Магнитогорске задержали поджигателя автомобилей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-08T15:42:33+03:00

Машины он палил в гаражном кооперативе

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С жалобами на сожженные машины в полицию Магнитогорска обратились пострадавшие автолюбители. Сгорели автомобили в одном из гаражных кооперативов.

Как сообщил, корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий, ранее судимый 46-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU