В Магнитогорске задержали поджигателя автомобилей
С жалобами на сожженные машины в полицию Магнитогорска обратились пострадавшие автолюбители. Сгорели автомобили в одном из гаражных кооперативов.
Как сообщил, корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий, ранее судимый 46-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU