В Челябинске задержали дилера с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-08T16:50:25+03:00

32-летний подозреваемый в сбыте наркотиков может провести в неволе 20 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В неволе он может провести 20 лет. Статья Уголовного кодекса тяжелая — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

32-летнего мужчину сотрудники полиции задержали в Центральном районе, в лесном массиве. Полицейские, к слову, каждый день выходят в профилактические рейды для выявления фактов незаконного хранения и распространения наркотических веществ.

У задержанного при себе обнаружено и изъято пять свертков с синтетическим наркотиком массой более двух граммов. А потом он указал тайники, куда уже успел заложить свертки. Обнаружено еще 37 пакетиков.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, установлено, что задержанный в интернете получил данные о месте, где находится наркотик, забрал его, расфасовал и разложил по тайникам для сбыта.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU