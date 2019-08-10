В Челябинске с фасада дома на проспекте Ленина, 61 снимают балконы

СЕГОДНЯ 20:13 2019-08-10T20:17:04+03:00

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Жужжат бензорезы, работает подъемник: вверх, вниз. Рабочие убирают ограждения, перила, балюстрады, оставляя балконную плиту. Затем и ее срежут.

— Эх, не выйти мне на балкончик покурить больше, — щурится, вглядываясь вверх мужичок постпенсионного возраста. — Два дня назад нас, жителей, собирали, спрашивали: есть добровольцы, чьи балконы мы срежем первым делом? Ну такие нашлись. Остальные, кто против, пойдут в суд. Но, скорее всего, не пойдут... Обойдемся...

Капремонт фасада дома начался еще в январе. Снимали штукатурку и карниз. Потом марафетили фасад. Потом один их жильцов подал иск и ремонт остановили до апреля. А в августе подрядчика оштрафовали из-за ограждений, которые не отвечали нормам безопасности.

Обещают, что дом будет красивым. Поглядим.Фото: Лидия САДЧИКОВА

Кстати, вместо балконов будут «фальш-балконы». Такие давно уже лет двести делают в Европе на домах, что выходят на центральные улицы. Проект смотрите здесь >>

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