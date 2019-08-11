2019-08-11T08:52:00+03:00
Общество

Летучая мышь атаковала квартиру жителя Челябинской области

Он изловил ее в бутылку
Андрей АБРАМОВ
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Летучая мышь залетела в квартиру жителя Миасса. Фото: Алексей МурдасовЛетучая мышь залетела в квартиру жителя Миасса. Фото: Алексей Мурдасов
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Житель Миасса Алексей Мурдасов поделился в соцсетях необычным уловом. К нему в квартиру вечером 10 августа залетела летучая мышь.

— Поймал в бутылку пятилитровую, затолкал и крышкой закрыл. Сделал отверстия для воздуха, чтоб не сдохла до утра, — написал автор поста.

В комментариях пользователи соцсетей попросили Алексея выпустить мышку на волю.

— Сделайте это ночью. Ведь днем они спят. Она просто не поймет куда лететь и погибнет!

Неизвестно, прислушался ли южноуралец к просьбам. Другие комментаторы рассказали о своем опыты встречи с летучими мышами. Оказалось, что в Миассе Челябинской области это довольно распространенное явление.

— Когда такая залетает, конечно страшно. Но когда ловишь ее и начинаешь разглядывать вблизи — они очень милые, — делятся в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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