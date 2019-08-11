2019-08-11T10:28:32+03:00
Спорт

«Трактор» сыграл с необычной сборной на кубке губернатора Челябинской области

Матч окончился со счетом 5:2
Андрей АБРАМОВ
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Челябинский клуб выиграл первый матч на кубке губернатора. Фото: hctraktor.orgЧелябинский клуб выиграл первый матч на кубке губернатора. Фото: hctraktor.org
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В Челябинске стартовал кубок губернатора по хоккею. В первой игре 10 августа на лед вышел челябинский ХК «Трактор» и команда сборной турнира. Матч завершился победой черно-белых — 5:2.

Кубок губернатора — традиционное мероприятие перед началом сезона КХЛ. Играют «Трактор», «Металлург» и две приглашенные команды. В этом году на турнир позвал китайский «Куньлунь». В последний момент команда из Поднебесной объявила, что не приедет. Пришлось срочно искать замену. В итоге сделали импровизированную сборную из игроков команд участников.

— Много сумбура, конечно. Много брака, особенно в передачах. Мы хотим играть с шайбой, сегодня далеко не у всех это получилось. Скажем так, получилось только у одной пятерки. Игра была быстрая, тем был хороший, но опять же качество игры далеко от идеального. В принципе, это и понятно, — высказался после игры главный тренер челябинской команды Петерис Скудра.

В воскресенье, 11 августа «Трактор» сыграет с «Северсталью», матч начнется в 17:00. Сборная Кубка губернатора Челябинской области сыграет с магнитогорским «Металлургом» в 13:00.

«Трактор» VS Сборная Кубка губернатора Челябинской области

1:0 Жиляков (Глинкин, Шолохов) — 03:32 (бол.)

1:1 Зиновьев (Шабанов) — 15:33

1:2 Анд. Алексеев (Грачев) — 22:04 (бол.)

2:2 Кручинин (Калинин) — 22:50

3:2 Кручинин (Малыхин) — 26:58 (бол.)

4:2 Карлин — 35:31

5:2 Коньков (Кручинин, Малыхин) — 39:05

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ИСТОЧНИК KP.RU

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