«Трактор» сыграл с необычной сборной на кубке губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-11T10:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске стартовал кубок губернатора по хоккею. В первой игре 10 августа на лед вышел челябинский ХК «Трактор» и команда сборной турнира. Матч завершился победой черно-белых — 5:2.

Кубок губернатора — традиционное мероприятие перед началом сезона КХЛ. Играют «Трактор», «Металлург» и две приглашенные команды. В этом году на турнир позвал китайский «Куньлунь». В последний момент команда из Поднебесной объявила, что не приедет. Пришлось срочно искать замену. В итоге сделали импровизированную сборную из игроков команд участников.

— Много сумбура, конечно. Много брака, особенно в передачах. Мы хотим играть с шайбой, сегодня далеко не у всех это получилось. Скажем так, получилось только у одной пятерки. Игра была быстрая, тем был хороший, но опять же качество игры далеко от идеального. В принципе, это и понятно, — высказался после игры главный тренер челябинской команды Петерис Скудра.

В воскресенье, 11 августа «Трактор» сыграет с «Северсталью», матч начнется в 17:00. Сборная Кубка губернатора Челябинской области сыграет с магнитогорским «Металлургом» в 13:00.

«Трактор» VS Сборная Кубка губернатора Челябинской области

1:0 Жиляков (Глинкин, Шолохов) — 03:32 (бол.)

1:1 Зиновьев (Шабанов) — 15:33

1:2 Анд. Алексеев (Грачев) — 22:04 (бол.)

2:2 Кручинин (Калинин) — 22:50

3:2 Кручинин (Малыхин) — 26:58 (бол.)

4:2 Карлин — 35:31

5:2 Коньков (Кручинин, Малыхин) — 39:05

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU