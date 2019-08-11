Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-11T12:57:10+03:00

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Министерство чрезвычайных ситуаций разослало жителям Челябинской области сообщения с экстренным предупреждением.

— По данным челябинского гидрометцентра 12 августа в регионе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Соблюдайте меры личной безопасности. Телефоны экстренных служб 101, 112, — гласит сообщение.

Несмотря на ветер, на грядущей неделя в Челябинской области предвещают комфортную погоду. Обильных дождей не прогнозируют, а воздух прогреется до +22...25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU