«Металлург» обыграл сборную губернатора Челябинской области по хоккею

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-11T16:08:46+03:00

У необычной команды был шанс на победу в последнюю минуту игры

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В Челябинске проходит хоккейный турнир на кубок губернатора. 11 августа играл магнитогорский «Металлург». Он выиграл сборную турнира со счетом 3:1.

Вместо сборной в соревнованиях должна была принять участие команда «Куньлунь». Однако в последний момент китайский клуб не смог прилететь. Пришлось экстренно искать четвертую команду. Ее составили из игроков трех команд.

— Под занавес поединка номинальные хозяева пошли ва-банк, поменяв вратаря на шестого полевого игрока за 97 секунд до конца основного времени. Чуть раньше соперник заработал удаление и почти минуту играл в зоне «Металлурга» в расстановке «шесть на четыре». Однако за 42 секунды до сирены Максиму Матушкину удалось поразить пустые ворота броском из своей зоны, — рассказали в пресс-центре клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU