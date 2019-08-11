Заблудившихся женщину с ребенком из Миньяра ищут поисковики из Башкирии и Челябинской области
Анастасия и Олеся Силковы ушли из дома 9 августа и до сих пор о них нет вестей. Близкие семьи говорят, что отправились в лес собирать чернику. Судя по рассказам жителей Миньяра, Олеся — семилетняя племянница Анастасии.
— В те края, куда они ушли, ходить страшно. Там водятся дикие звери и даже медведи. Мужики туда не суются, а они пошли. Хотели черники набрать, — рассказали КП-Челябинск жители Миньяра, где живут пропавшие.
Волонтеры «Лиза Алерт» и просто неравнодушные южноуральцы ведут поиски. Сформированы несколько отрядов, в том числе из приграничной Башкирии. Поиски будут вести даже ночью.
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ИСТОЧНИК KP.RU