2019-08-11T19:59:11+03:00
Происшествия

Заблудившихся женщину с ребенком из Миньяра ищут поисковики из Башкирии и Челябинской области

О челябинках нет вестей двое суток
Андрей АБРАМОВ
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Олеся и Анастасия пропали 9 августа в лесах под Миньяром.Олеся и Анастасия пропали 9 августа в лесах под Миньяром.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Анастасия и Олеся Силковы ушли из дома 9 августа и до сих пор о них нет вестей. Близкие семьи говорят, что отправились в лес собирать чернику. Судя по рассказам жителей Миньяра, Олеся — семилетняя племянница Анастасии.

— В те края, куда они ушли, ходить страшно. Там водятся дикие звери и даже медведи. Мужики туда не суются, а они пошли. Хотели черники набрать, — рассказали КП-Челябинск жители Миньяра, где живут пропавшие.

Волонтеры «Лиза Алерт» и просто неравнодушные южноуральцы ведут поиски. Сформированы несколько отрядов, в том числе из приграничной Башкирии. Поиски будут вести даже ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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