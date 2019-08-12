2019-08-12T05:18:26+03:00
Общество

В прокуратуру Магнитогорска пожаловались на… унитаз, ворующий воду у жильцов

Андрей СОКОЛОВ
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Вот он - неучтенный прибор! Фото: «Черное и Белое. Магнитогорск».Вот он - неучтенный прибор! Фото: «Черное и Белое. Магнитогорск».
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Представитель собственников дома по ул. Галиуллина, 37 в Магнитогорске вместе с сотрудниками ЖЭКа решила убедиться в нормальном состоянии общедомового оборудования.

- Полбеды было увидеть мокрый пол и постоянно текущую воду, - написала она в группе «Черное и Белое. Магнитогорск». - Но в подвале стоял подключенный к системам водопровода и водоотведения унитаз! Нет слов. Директор ЖЭУ обещала мне перезвонить после того, как все выяснит. И не перезвонила. Техник по дому пообещала, что унитаз уберут. А вот на вопрос кто возместит собственникам жилья перерасход по дому за водоснабжение и водоотведение, ответ: не знаем кто, сколько и как это посчитать. Есть точка водоразбора, ей пользовались и обворовывали собственников, 70% из которых это пенсионеры. Советую всем чаще посещать подвалы. Заявление в прокуратуру и управление по ЖКХ отправлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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