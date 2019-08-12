День города 2019 в Челябинске: бесплатный концерт дадут Пресняков, Подольская, Нагиев и «А-студио»
Каждый год жителей Челябинска мучает любопытство: кто выступит на праздничном концерте в честь Дня рождения Челябинска. Он, напомним, официально отмечается 13 сентября, но из-за погоды обычно все торжества сдвигаются на неделю раньше. Мы узнали, кто приедет на День города 2019 в Челябинске.
В прошлом году, например, нас поздравляли Би-2 и Митя Фомин.
В понедельник, 12 августа, стало известна афиша на День города 2019 в Челябинске. Праздничный концерт назначен на 7 сентября, субботу. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск источники в администрации города, на площади Революции выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио».
Ведущий праздничного концерта — Дмитрий Нагиев.
На площади перед ледовой ареной Трактор вечером 7 сентября выступят Леша Свик и Федук. Зажжем!
Проведет концерт Дмитрий Нагиев.Фото: Евгения ГУСЕВА
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