2019-08-12T08:07:15+03:00
Общество

День города 2019 в Челябинске: бесплатный концерт дадут Пресняков, Подольская, Нагиев и «А-студио»

Стало известно, кто из звезд приедет на День города 2019 в Челябинске
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинск приедут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Instagram.comВ Челябинск приедут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Instagram.com
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Каждый год жителей Челябинска мучает любопытство: кто выступит на праздничном концерте в честь Дня рождения Челябинска. Он, напомним, официально отмечается 13 сентября, но из-за погоды обычно все торжества сдвигаются на неделю раньше. Мы узнали, кто приедет на День города 2019 в Челябинске.

В прошлом году, например, нас поздравляли Би-2 и Митя Фомин.

В понедельник, 12 августа, стало известна афиша на День города 2019 в Челябинске. Праздничный концерт назначен на 7 сентября, субботу. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск источники в администрации города, на площади Революции выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио».

Ведущий праздничного концерта — Дмитрий Нагиев.

На площади перед ледовой ареной Трактор вечером 7 сентября выступят Леша Свик и Федук. Зажжем!

Проведет концерт Дмитрий Нагиев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проведет концерт Дмитрий Нагиев.Фото: Евгения ГУСЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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