2019-08-12T13:29:52+03:00
Общество

Власти Челябинска хотят забрать у предприятий стадионы

В муниципальную собственность планируется перевести комплексы «Мечел» и «Сигнал»
Ольга АНТОНОВА
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Заниматься спортом на стадионах должны не только профессиональные спортсмены, но и рядовые горожане. Фото: ФК "Челябинск".Заниматься спортом на стадионах должны не только профессиональные спортсмены, но и рядовые горожане. Фото: ФК "Челябинск".
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Развивать имеющееся дешевле, чем строить новое. Так считают власти Челябинска, обсуждая вопрос доступности спортивной инфраструктуры для челябинцев.

Речь идет о стадионах «Мечел» и «Сигнал», которые мэрия планирует перевести в муниципальную собственность. Нынешние владельцы, по мнению временно исполняющей полномочия главы Челябинска Натальи Котовой, не очень-то заботятся о стадионах. А мэрия готова вкладываться в их развитие.

— Пусть не обижаются, — прокомментировала Наталья Котова возможную реакцию владельцев спорткомплексов. — Стадионы нужно не только содержать, но и улучшать. Мы бы положили на стадионе «Мечела» новое футбольное поле, если бы он был в муниципальной собственности.

И это может быть только началом большой работы, ведь, как подчеркивала Котова ранее, у миллионном городе есть дефицит спортсооружений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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