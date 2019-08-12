Врач из Челябинской области вместе с семьей погибла в страшной аварии с большегрузом

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-12T17:17:12+03:00

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ДТП произошло 11 августа на автодороге «Москва-Уфа» в Нижегородской области. Прицеп грузовика вылетел на встречку и снес легковушку, в которой ехали южноуральцы.

В аварии погибла врач акушер-гинеколог из Нагайбакского района Челябинской области Маргарита Конова. Вместе с ней погиб ее муж, который находился за рулем легкового авто, и четырехлетний сын Филипп. Травмы получили еще два пассажира легковушки — шестилетняя дочка и пожилая мать Маргариты Коновой. Они доставлены в больницу.

— Водитель большегруза превысил скорость на мокрой после дождя дороге, из-за чего полуприцеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем, — сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Водитель большегруза не пострадал. Известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Коллеги погибшей Маргариты Коновой объявили сбор средств для организации похорон. Как сообщает местная газета «Всходы» только для того, чтобы доставить тела на родину, требуется более 120 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU