В Челябинске 20 человек обманули в автосалоне, заманив низкими ценами

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-13T06:45:19+03:00

Как действовали мошенники и куда нужно жаловаться пострадавшим

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По данным следствия, на сайте автосалона публиковались сообщения о продаже новых иномарок. Причем цены были на порядок ниже, чем у признанных дилеров. Также предлагался низкий кредит.

В телефонном разговоре менеджеры автосалона обещали покупателю подобрать машину любой марки и любого цвета. На месте убеждали для начала внести предоплату, либо передать автомобиль в трейд-ин.

После заключения договора стоимость покупки и кредита вырастала в разы. В итоге клиенты становились перед выбором: потерять свои автомобиль, либо остаться без предоплаты, либо купить новую машину по завышенной цене.

Когда делом занялась полиция, в Челябинск из Москвы прилетел совладелец автосалона. И предложил начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции 500 тысяч рублей за решение проблемы. Дельца задержали при передачи взятки.

ВАЖНО!

Пострадавших от деятельности салона нужно обратиться в «Курчатовский» УМВД по телефону 8(963)467-74-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU