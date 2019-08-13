В Челябинске появится новое транспортное предприятие

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-13T14:17:54+03:00

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На встрече главы региона Алексея Текслера с рабочими ЧТЗ заводчанка подняла вопрос о плохом состоянии общественного транспорта.

— Будто и не в миллионном городе живешь! Маршрутки ржавые, грязные! Неужели мы не можем навести порядок?

Алексей Текслер сказал, что помимо 66 новых низкопольных автобусов город в районе новогодних праздников (плюс-минус некоторое время) получит еще несколько сотен новых автобусов, низкопольных. Покупка станет возможной при поддержке федерального центра. В планах следующего года — закупка новых низкопольных трамваев, с ориентацией на УКВЗ.

А глава города Наталья Котова пояснила, что будет создано муниципальное предприятие, которое объединит «уцелевший» работоспособный подвижной состав и новые закупленные машины.

— Разом убрать маршрутки не получится, придется запастись терпением. Если мы уберем маршрутные такси, не на чем будет возить пассажиров. С приходом нового подвижного состава не новые автобусы мы переместим на боковые улицы, где нет транспортного обслуживания. Чтобы они довозили пассажиров до ключевых магистралей. Например, Университетская набережная — улица большая, а транспорт не ходит, — сказала Котова.

И добавила, что в планах мэрии — создание выделенных полос для общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU