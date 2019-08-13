«Трактор» выиграл у магнитогорского «Металлурга» и завоевал Кубок губернатора-2019

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-13T19:20:42+03:00

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Черно-белые — Магнитка. Обе команды одержали две победы на турнире. И заключительный матч Кубка губернатора решал судьбу первого места на предсезонном турнире.

На старте форвард «Трактора» Томаш Гика забрасывает шайбу, но арбитр ее не засчитывает (гол высоко поднятой клюшкой). Но хозяева все же «распечатали» ворота «Металлурга» — в конце второй 20-минутки отличился Кристиан Томас, а в самом начале третьего периода Александр Подкорытов удваивает счет — 2:0. Позже Алексей Кручинин находит открытый угол ворот и забрасывает уже свою третью шайбу на турнире, окончательно решая исход матча в пользу хозяев (3:0)

Отметим, что за всю семилетнюю историю турнира «Трактор» уже в третий раз завоевывает главный трофей Кубка губернатора Челябинской области. «Металлург» лишь однажды смог победить на этом турнире.

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