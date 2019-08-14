Из-за грозы четыре села и город в Челябинской области остались без света
Глубокой ночью 14 августа в Челябинской области бушевала гроза. Один из разрядов попал в линию электропередач из-за чего четыре поселка и город Кыштым остались без света.
В селе Варна под отключение попало свыше 600 частных домов и несколько многоэтажек. Нет энергии в насосной станции — без водоснабжения осталось более 2000 человек.
— Без электричества часть жителей Кыштыма и поселков Тайгинка, Дальняя Дача, Косой Мост. Всего более 3600 человек. С момента отключения на местах работают семь восстановительных бригад. По данным на 10:00 часть ремонтных работ завершена, электричество снова поступает. Работы продолжаются. Последствия отключения будут устранены в кратчайшие сроки в течение дня, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU