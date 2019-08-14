На вокзале Челябинска у поезда оторвало колеса

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-14T18:02:07+03:00

Это случилось во время маневра

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Инцидент случился на железнодорожном вокзале Челябинска. Фото с места ЧП в редакцию КП-Челябинск прислали читатели. Судя по кадру, у одного из товарных вагонов вырвало колесную пару.

— Это случилось во время маневра. Вагонную телегу (ходовая часть вагона, представляет собой поворотное устройство, на которое опирается кузов — прим.ред.) вырвало на полном ходу. Возможно, виновато качество ремонта вагона, — сообщил наш собеседник.

КП-Челябинск адресовала вопрос о происшествии в пресс-службе ЮУЖД:

— 14 августа в 17.45 по местному времени при выполнении маневровых работ произошел сход одной тележки порожнего вагона. К месту был направлен восстановительный поезд со станции Челябинск. В 18:58 вагон поставлен на рельсы. Задержек в движении пассажирских поездов нет, происшествие произошло на территории парка станции, предназначенного для сортировки грузовых поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU