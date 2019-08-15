2019-08-15T12:00:20+03:00
Общество

«Как командир может быть бортпроводником?» Пилота спутали с членом экипажа самолета, севшего в Подмосковье

Командир Дмитрий Гончаренко оказался полным тезкой с бортпроводником, помогавшим эвакуировать людей после аварии
Инна КУМЕЙКО
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Пилота Дмитрия Гончаренко журналисты в спешке сочли бортпроводником самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье.Пилота Дмитрия Гончаренко журналисты в спешке сочли бортпроводником самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье.Фото: СОЦСЕТИ
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После жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье журналисты кинулись искать в соцсетях фото членов героического экипажа, сохранившего пассажирам жизни. В списке фигурировал бортпроводник Дмитрий Гончаренко из Челябинска. И вот новостные ленты полны фото улыбающегося атлетического брюнета. В анкетных данных вроде бы все совпадает — живет в Челябинске, окончил ЧВВАКУШ… Вот, он, герой!

Корреспондент КП-Челябинск тоже кинулся в соцсети. Так-так, страница Дмитрия Гончаренко, фотографии! Стоп! На снимках Дмитрий одет в форму пилота с погонами, фуражка — с кокардой. Бортпроводники носят иную форму, без погон.

Нам удалось связаться с Дмитрием. Приводим переписку полностью.

— Дмитрий, добрый день! Беспокоит КП-Челябинск. Скажите, пожалуйста, вы были на борту самолета, севшего сегодня в Подмосковье в поле?

— Здравствуйте! Я летаю в «Уральских авиалиниях» в должности командира воздушного судна! На борту был мой тезка бортпроводник Гончаренко Дмитрий! Это просто совпадение!

Дмитрий Гончаренко тоже работает в «Уральских авиалиниях». Но он командир, а не бортпроводник. Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Гончаренко тоже работает в «Уральских авиалиниях». Но он командир, а не бортпроводник.Фото: СОЦСЕТИ

— Спасибо! А то везде ваше фото уже.

— Ну, очень жаль, что везде! Мне теперь приходится объясняться, как командир летает бортпроводником.

С тем самым героическим бортпроводником Дмитрием Гончаренко связаться пока не удалось.

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«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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