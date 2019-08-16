В Челябинске 16-летняя девочка получила ожоги ног при удалении аппендикса

СЕГОДНЯ 05:48 2019-08-16T05:50:19+03:00

Следователи разбираются в том, была ли эта травма халатностью врачей

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Операцию сделали еще 8 августа в челябинской городской больнице. Девочку из дома утром увезли на «скорой помощи» с подозрением на воспаление аппендикса. По словам родных, после операции в палате их дочь увидела на своих ногах ожоги.

Врачи рассказали, что во время операции пациенту кладут под ноги специальную пластину. Эта пластина подключена к слабому напряжению и не дает лопаться сосудам.

— Видимо, случился сбой, она нагрелась, — предположили медики.

А в результате девочка получила ожоги третьей степени. К расследованию причин травмы приступил Следственный комитет.

Сейчас пострадавшая готовится к пересадке кожи. Пока же живет на обезболивающих и антибиотиках. Плюс страдает от болезненных перевязок.

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ИСТОЧНИК KP.RU