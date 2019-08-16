На День города в Челябинск прилетят асы из «Стрижей»

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-16T07:47:34+03:00

На бесплатный праздник на летном поле приглашают всех южноуральцев

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14 сентября на аэродроме Шагол пройдет праздник в честь Дня города. На нем выступит авиационная группа «Стрижи». Она продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.

— Также зрителей порадуют своими выступлениями лучшие городские творческие коллективы. Время проведения мероприятия с 10:00 до 15:00 часов, вход свободный, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Базируются на аэродроме Кубинка под Москвой. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. 6 мая 2016 года пилотажная группа «Стрижи» отпраздновала свое 25-летие.

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ИСТОЧНИК KP.RU