2019-08-16T08:01:28+03:00
Общество

В Челябинске изуродовали набережную у органного зала

Варварская санитарная обрезка уничтожила взрослые деревья
Андрей АБРАМОВ
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От высоких деревьев остались лишь пни.От высоких деревьев остались лишь пни.Фото: кадр с видео
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Прогулочная зона у органного зала «Родина» после реставрации выглядела неплохо. Многовато асфальта, зато можно подойти к воде, посидеть на лавочке и сделать фото на фоне красивого строения. Однако на днях рабочие изуродовали сквер. Они варварски обкорнали все деревья, оставив высокие пни.

На беспредел обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Теперь возле Родины и дальше по набережной колосится вереница высоких пней. Рядом на газонах стоят тонкие прутики молодых деревьев, которые еще не скоро смогут дать тень и спасать от шума дороги.

Впрочем не все горожане восприняли вырубку негативно. В соцсетях можно встретить такие комментарии:

— Если дерево сломается и зашибет кого-то? Потому будут жаловаться, что не провели вовремя обрезку?

Впрочем, санитарную обрезку можно было провести аккуратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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