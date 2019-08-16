В Магнитогорске суд смягчил наказание отцу Вани Фокина

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-16T12:29:54+03:00

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Защита настаивала: пары алкоголя в тесте дала валерьянка, спиртовые капли которой выпил мужчина. Но алиби с лекарством не сработало, и в июне Правобережный суд Магнитогорска постановил, что права вождения авто Отец Вани Фокина лишен на 1 год 7 месяцев. Лишен за пьяную езду в апреле нынешнего года.

Мужчина расстроился: младшему ребенку требуется реабилитация. Спасенный из-под завалов взорвавшегося дома в Магнитогорске по пр. Карла Маркса, нуждается в постоянном внимании врачей. И как возить ребенка по клиникам, если автомобилем управлять нельзя?

16 августа Правобережный суд смягчил постановление. Защита Евгения Фокина все-таки доказала, что, прежде, чем сесть за руль, мужчина выпил валерьяновых капель. Срок наказания смягчили на месяц: год и шесть месяцев Фокину запрещено водить авто.

Консультант Правобережного суда Елена Полкунова заявила корреспонденту КП-Челябинск, что Фокин по-прежнему обязан выплатить штраф в 30 тыс руб.

Защита Фокина намерена добиться полной отмены наказания

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ИСТОЧНИК KP.RU