2019-08-16T18:55:14+03:00
Общество

Алексей Текслер поможет с ремонтом сельской школы искусств

Глава региона распорядился выделить деньги из областного бюджета, побывав в Увельском районе
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В Увельском районе Алексей Текслер встретился с местными жителями. Фото: gubernator74.ru tor 74. ruВ Увельском районе Алексей Текслер встретился с местными жителями. Фото: gubernator74.ru tor 74. ru
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В пятницу, 16 августа, утро рабочего дня Алексея Текслера началось в Увельском районе. Глава Челябинской области побывал в школах: проверил подготовку к грядущему учебному году. Кроме того, проинспектировал строительство спорткомплекса; побывал в селе Кичигино, где ремонтируется садик.

Цена строительства спорткомплекса в Увельском районе — 50 млн руб, при этом, 40 млн — деньги областного бюджета. Один из залов комплекса предназначен для занятий сельчан с ограниченными возможностями. Комплекс обещают ввести в строй весной следующего года.

Как правило, в программу поездки в муниципалитеты Алексей Текслер включает пункт по обращениям местных жителей. В Увельском районе им стало село Кичигино. Местные жители тревожатся: в школе до 1 сентября строители не закончат ремонт. Тревогой кичигинцы поделились с главой региона в его аккаунте в социальной сети Инстаграм. Директор кичигинской школы пообещал: ко Дню знаний почти все будет готово.

Запаздывают строители и с ремонтом детского садика в Увельском. Алексей Текслер распорядился увеличить число рабочих на объекте.

Еще одно учреждение, уже дополнительного образования, школа искусств, нуждается в ремонте здания. Цена вопроса — 24 млн руб. Глава региона распорядился направить средства из областного бюджета. Ремонт здания начнется в 2020 году.

В программе поездки была встреча с жителями. Таким прямым разговорам в территориях Алексей Текслер придает большое значение: работа власти должна быть открытой. Увельчане посетовали главе региона на неприятный запах, идущий с территории предприятия, утилизирующего трупы животных.

Реакция Алексея Текслера была жесткой: руководству предприятия он дал месяц на решение проблемы. Иначе такие предприятия не будут существовать, пока не решится полностью проблема экологии.

— Увельский район стабильно развивается: есть агропромышленный комплекс, переработка сельхозпродукции, большое количество фермерских хозяйств. Но, как и во многих районах нашей области, здесь есть проблемы по всем направлениям: от здравоохранения до дорог. Тем не менее, решить их можно, все это абсолютно в наших силах, и нет никаких сомнений, что здесь, как и во всем регионе, мы наведем порядок по ключевым вопросам. Увельский район и Южноуральск находятся рядом. Это, по сути, агломерация: город и район дополняют друг друга. Перспективы развития хорошие как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения социальных вопросов. Сегодня мы приняли решение по дворцу искусств, где сегодня размещается художественная школа, туда переселим и школу искусств. Количество занимающихся ребятишек увеличится, условия будут лучше. Такие вопросы мы будем решать для улучшения социальной ситуации в районе, — подытожил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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