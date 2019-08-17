В Челябинске МЧС, скорая и пожарные спасают пострадавших в ДТП
Читатели присылают нам фото и описывают аварию, что только случилась на повороте в поселок Западный. Это место возле первого светофора, который идет за поворотом с кольца налево.
— Видим смятые легковые авто: Хенде Солярис и Ладу 14-ой модели. Трупов нет, но, похоже, что-то серьезно, раз сюда приехали две машины «скорой» и пожарная. Также, когда мы отъехали от места ДТП, встретили машины МЧС, которы мчались с мигалками. Зажало, наверное, человека в машине.
Врачи приехали на ДТП.
Пока взять официальный комментарий о причинах аварии и узнать подробности нет возможности. На ДТП работают сотрудники полиции. Пробки большой там нет.
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