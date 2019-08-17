В Челябинске МЧС, скорая и пожарные спасают пострадавших в ДТП

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-17T11:25:40+03:00

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Читатели присылают нам фото и описывают аварию, что только случилась на повороте в поселок Западный. Это место возле первого светофора, который идет за поворотом с кольца налево.

— Видим смятые легковые авто: Хенде Солярис и Ладу 14-ой модели. Трупов нет, но, похоже, что-то серьезно, раз сюда приехали две машины «скорой» и пожарная. Также, когда мы отъехали от места ДТП, встретили машины МЧС, которы мчались с мигалками. Зажало, наверное, человека в машине.

Врачи приехали на ДТП.

Пока взять официальный комментарий о причинах аварии и узнать подробности нет возможности. На ДТП работают сотрудники полиции. Пробки большой там нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU