Пострадавшей в ДТП с Андреем Косиловым девушке лучше

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-17T13:43:21+03:00

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19-летняя студентка из Екатеринбурга, одна из жертв ДТП с участием бывшего вице-губернатора области Андрея Косилова, все еще находится в реанимации челябинской областной больницы № 3, но уже пошла на поправку. Об этом журналистам «74.ru» с осторожность сообщила мама 19-летней Анастасии Светлана.

— Есть совсем крохотная положительная динамика. Но Настя все еще в коме, на искусственной вентиляции легких. Каких-то прогнозов доктора пока не дают, — сказала женщина представителям прессы.

Доктора из Челябинска обеспечили девушку всем необходимым. Родители покупают только средства гигиены. Они каждый день приезжают к дочери из Екатеринбурга. Переводить девушку ближе к дому пока нельзя. Материальная помощь семье не требуется, однако мама не исключает, что она понадобится позже, во время реабилитации.

Напомним, ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля на территории Аргаяшского района. После столкновения двух легковушек в в больнице оказались три жителя Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU