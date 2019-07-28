2019-07-28T17:45:32+03:00
Происшествия

«Лексус вылетел на «встречку»: бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов попал в ДТП

С места аварии в больницу увезли трех человек
Сергей УФИМЦЕВ
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Андрей Косилов выехал на встречную полосу на трассе.Андрей Косилов выехал на встречную полосу на трассе.Фото: СОЦСЕТИ
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Один из самых известных бизнесменов Челябинской области, бывший замгубернатора Андрей Косилов попал в ДТП на трассе. Авария случилась 28 июля днем в Аргаяшском районе. По данным очевидцев, пострадали три человека. Всех троих увезли в больницу с серьезными травмами.

В соцсетях распространяют фото, на котором четко видно главу птицефабрики «Равис» Андрея Косилова на месте аварии. Судя по всему, он был за рулем черного «Лексуса».

Судя по всему, у Косилова шок после столкновения. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск»/vk.com

Судя по всему, у Косилова шок после столкновения. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск»/vk.com

В полиции подтверждают факт ДТП в Аргаяшском районе.

— Авария произошла в 14:10 на трассе БайрамгуловаНовоандреевка. 58-летний водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летний водитель «Лады» и два его пассажира госпитализированы, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Андрей Косилов считается одним из самых влиятельных людей в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Андрей Косилов считается одним из самых влиятельных людей в Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В СМИ появилась информация, что Андрей Косилов сел за руль пьяным. Но в полиции это не подтверждают.

Сам Косилов не отрицает, что попал в аварию.

В ДТП пострадали три человека. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск»/vk.com

В ДТП пострадали три человека. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск»/vk.com

— Факт ДТП есть. Обошлось без жертв. Больше ничего не могу сказать, — заявил он по телефону.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Косилов был первым вице-губернатором Челябинской области в команде Петра Сумина. Он и по сей день считается одним из самых влиятельных людей на Южном Урале. Косилов владеет птицефабрикой «Равис», расположенной неподалеку от Челябинска. Компания — один из крупнейших производителей мяса птицы в России.

Косилову 58 лет. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал в обкоме ВЛКСМ. Там и познакомился с будущим губернатором Петром Суминым. Будучи первым заместителем главы региона, отвечал за «социалку» и сельское хозяйство. Покинул госслужбу после отставки Сумина и назначения новым губернатором Челябинской области Михаила Юревича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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