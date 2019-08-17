В ближайшее воскресенье на Южном Урале воздух прогреется до +30 в тени

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-17T18:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Воскресенье, 18 августа, обещает быть жарким. По Челябинской области воздух прогреется до +32 градусов, а в самом Челябинске до +30. И это в тени, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Ночь на воскресенье тоже выдастся очень теплой: температура воздуха не опустится ниже +20. Кое-где по региону пройдут кратковременные дожди и даже грозы, но летнего настроения они не испортят.

Жара сохранится и в начале недели. В понедельник, 19 августа, всего на градус прохладнее, а вероятность дождей еще меньше. В середине недели может похолодать до +22, но потом в область нагрянет еще одна волна тепла. Долгосрочный прогноз на такую погоду дает сегодня Гидрометцентр России.

Из-за жары в лесах Челябинской области повышается вероятность пожаров. МЧС просит земляков осторожнее обращаться с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU