В ближайшее воскресенье на Южном Урале воздух прогреется до +30 в тени
Воскресенье, 18 августа, обещает быть жарким. По Челябинской области воздух прогреется до +32 градусов, а в самом Челябинске до +30. И это в тени, сообщает Челябинский гидрометцентр.
Ночь на воскресенье тоже выдастся очень теплой: температура воздуха не опустится ниже +20. Кое-где по региону пройдут кратковременные дожди и даже грозы, но летнего настроения они не испортят.
Жара сохранится и в начале недели. В понедельник, 19 августа, всего на градус прохладнее, а вероятность дождей еще меньше. В середине недели может похолодать до +22, но потом в область нагрянет еще одна волна тепла. Долгосрочный прогноз на такую погоду дает сегодня Гидрометцентр России.
Из-за жары в лесах Челябинской области повышается вероятность пожаров. МЧС просит земляков осторожнее обращаться с огнем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU