2019-08-17T18:21:34+03:00
Происшествия

Турфирма из Челябинска собрала с туристов деньги на Турцию и пропала

Люди не знают, как вернуть крупные суммы
Лидия ПЕСКОВА
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Обещали много, не сделали ничего.Обещали много, не сделали ничего.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Турфирма «Большое путешествие» продавала путевки в Турцию. Цены на отдых были сравнительно небольшими. И обрадованные туристы закрывали глаза на подозрительные моменты. А таких было немало.

Например, договор купли-продажи покупателям не давали. Обещали, что вышлют его попозже на электронку. Наличные в офисе также не принимали. Отправляли туристов переводить деньги в банк или онлайн. В результате сегодня на руках у обманутых горожан нет ни одного документа, с которым можно отправиться в суд. Офис компании опустел две недели назад, на звонки представители «Большого путешествия» не отвечают. И всем понятно: этой осенью никто никуда уже не полетит.

Несколько человек подали заявление в полицию. Нечестных предпринимателей можно будет осудить за мошенничество. Но перспектива вернуть деньги весьма туманна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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