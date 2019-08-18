«Осталось найти жирафа Мелмана и льва Алекса»: в Челябинском зоопарке выбрали кличку новорожденной зебре
Детеныш зебры появился на свет в Челябинском зоопарке 7 августа у пары Анри и Зефирки. Это первый зебреныш, родившийся на Урале. Поэтому сотрудники зоопарка предложили горожанам самим выбрать кличку питомцу.
Опрос запустили в соцсетях. Большинство проголосовали за кличку Марти. Так зовут зебру в популярной серии мультфильмов «Мадагаскар». Среди вариантов также были Матрос, Александр Андреич, Буцефал и другие.
Детеныш зебры появился на свет в Челябинском зоопарке 7 августа. Фото: Челябинский зоопарк.
— Кажется, у нас Марти. Осталось найти ему друга-льва Алекса и жирафа Мелмана (персонажи из «Мадагаскара» — прим. ред.), — говорят в Челябинском зоопарке.
Кличка зебренка понравилась не всем.
— Марти — замечательный персонаж из мультика. Но это же жуткое клише. Давайте любого новорожденного пингвина называть Ковальски, как в «Мадагаскаре», — рассуждает челябинка Тина, также участвовавшая в опросе.
ИСТОЧНИК KP.RU