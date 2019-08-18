2019-08-18T09:04:09+03:00
Общество

«Осталось найти жирафа Мелмана и льва Алекса»: в Челябинском зоопарке выбрали кличку новорожденной зебре

Малыша назвали Марти в честь героя мультфильма «Мадагаскар»
Сергей УФИМЦЕВ
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Жеребенок зебры не отходит от матери. Фото: Челябинский зоопарк.Жеребенок зебры не отходит от матери. Фото: Челябинский зоопарк.
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Детеныш зебры появился на свет в Челябинском зоопарке 7 августа у пары Анри и Зефирки. Это первый зебреныш, родившийся на Урале. Поэтому сотрудники зоопарка предложили горожанам самим выбрать кличку питомцу.

Опрос запустили в соцсетях. Большинство проголосовали за кличку Марти. Так зовут зебру в популярной серии мультфильмов «Мадагаскар». Среди вариантов также были Матрос, Александр Андреич, Буцефал и другие.

Детеныш зебры появился на свет в Челябинском зоопарке 7 августа. Фото: Челябинский зоопарк.

Детеныш зебры появился на свет в Челябинском зоопарке 7 августа. Фото: Челябинский зоопарк.

— Кажется, у нас Марти. Осталось найти ему друга-льва Алекса и жирафа Мелмана (персонажи из «Мадагаскара» — прим. ред.), — говорят в Челябинском зоопарке.

Кличка зебренка понравилась не всем.

— Марти — замечательный персонаж из мультика. Но это же жуткое клише. Давайте любого новорожденного пингвина называть Ковальски, как в «Мадагаскаре», — рассуждает челябинка Тина, также участвовавшая в опросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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