СЕГОДНЯ 04:32 2019-08-19T04:34:46+03:00

Челябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте. Фото: Pnistika, pikabu.ru

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Кандидат в депутаты подписал отремонтированную дорогу в Челябинске. Как видно на фото, работал точечно, почти каждую заплатку отметил. Даже самую маленькую. А, может, это происки конкурентов? Фото, сделанное челябинцем, тут же разлетелось по соцсетям.

Челябинцы обсуждают подписанные заплатки на асфальте:

— Предвыборная гонка началась. Будем дальше наблюдать, кто креативнее себя проявит. Или сильнее насмешит народ.

— Везде бы так. Хоть реальная польза. Все лучше, чем макулатуру по ящикам разбрасывать.

— Еще бы сделали по уму. А то просто накидали в ямы асфальта. Его на следующий сезон смоет с такой укладкой.

— Уважаемый Иван Клушин, заедьте, пожалуйста, с самосвалом асфальта во двор по адресу ул. Красного Урала, 15. Очень надо. Можете хоть весь асфальт своим именем исписать.

Пометил даже самые маленькие заплатки. Фото: Pnistika, pikabu.ru

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