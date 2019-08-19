2019-08-19T04:34:46+03:00
Общество

Челябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте

Предвыборный дорожный ремонт обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Челябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте. Фото: Pnistika, pikabu.ruЧелябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте. Фото: Pnistika, pikabu.ru
Изменить размер текста:

Кандидат в депутаты подписал отремонтированную дорогу в Челябинске. Как видно на фото, работал точечно, почти каждую заплатку отметил. Даже самую маленькую. А, может, это происки конкурентов? Фото, сделанное челябинцем, тут же разлетелось по соцсетям.

Челябинцы обсуждают подписанные заплатки на асфальте:

— Предвыборная гонка началась. Будем дальше наблюдать, кто креативнее себя проявит. Или сильнее насмешит народ.

— Везде бы так. Хоть реальная польза. Все лучше, чем макулатуру по ящикам разбрасывать.

— Еще бы сделали по уму. А то просто накидали в ямы асфальта. Его на следующий сезон смоет с такой укладкой.

— Уважаемый Иван Клушин, заедьте, пожалуйста, с самосвалом асфальта во двор по адресу ул. Красного Урала, 15. Очень надо. Можете хоть весь асфальт своим именем исписать.

Пометил даже самые маленькие заплатки. Фото: Pnistika, pikabu.ru

Пометил даже самые маленькие заплатки. Фото: Pnistika, pikabu.ru

Читайте также: «Забор челябинского депутата стал мемом в соцсетях».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Маркетинговый ход?»: вандалы спилили кресты на кладбище в Челябинской области
В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет
Нашествие тарантулов в Челябинске: горожане ловят их в своих квартирах
Гонщик из Челябинска разбил автомобиль на ралли в Чехии
В Челябинской области разыскивают серийного угонщика иномарок
В Челябинской области неизвестные растерзали четырех серых цапель
Жители Магнитогорска распознали «монстра», найденного в квартире
В Магнитогорске нашли семейство загадочных грибов
В Магнитогорске доктор вытолкнула пациента из кабинета
Ночью в Челябинске такси попало в массовое ДТП
Вор, дважды ограбивший цветочный магазин в Челябинске, попал на камеру наблюдения
«Хотите, как в Челябинске?» В Магнитогорске вырубают деревья ради парковок
«Осталось найти жирафа Мелмана и льва Алекса»: в Челябинском зоопарке выбрали кличку новорожденной зебре
Выставка цветов и плодов в Челябинске: жюри наградили чиновников, монастырь и детский садик
Жара в Челябинске сменится дождями
Пасущихся баранов заметили среди многоэтажек в Челябинске
Из Кургана в Екатеринбург хотят пустить скоростной поезд «Ласточка»
Жителей Челябинска позабавила девушка, которая сушит волосы, свесившись из окна
В Челябинской области вырастут выплаты труженикам тыла и детям погибших защитников Отечества
Молодой водитель погиб в лобовом столкновении под Курганом
Цыганку из Челябинской области заподозрили в краже светловолосого ребенка
Турфирма из Челябинска собрала с туристов деньги на Турцию и пропала
В ближайшее воскресенье на Южном Урале воздух прогреется до +30 в тени
В 60-ти школах Челябинской области ставят неправильные оценки
Жители Челябинска в который раз жалуются на нелегальный зверинец в парке Гагарина
«Как мы без этого жили?»: фасады домов в Челябинске украсили гигантская колибри и тигренок
Водители машин, эвакуированных от Оперного театра в Челябинске, готовят жалобу в руководство полиции