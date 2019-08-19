В Челябинске на кольце у Шершневского водохранилища установят остановку

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-19T08:29:20+03:00

Котова усомнилась, что торговцы у Шершней работают законно. Так оно и вышло. Фото: cheladmin.ru

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На минувшей неделе исполняющая полномочия главы города Наталья Котова побывала у Шершней, на выезде из города. Место у дорожного кольца давным-давно облюбовали торговцы садовыми растениями и стройматериалом: их клиентами были дачники.

«Проверить законность работы. В случае отсутствия документов — демонтировать», — распорядилась тогда Наталья Котова.

Бизнес оказался нелегальным: ни кассовых аппаратов, ни разрешений на землю у торговцев не было. В пятницу, 16 августа, ларьки снесли. А 19 августа Наталья Котова распорядилась установить на освободившемся пространстве остановочный комплекс. Дав, тем самым, понять, что лареченого царства у Шершней не будет.

— Я проезжала, видела, люди на обочине стоят. Нужна нормальная остановка, — поторопила она подчиненных.

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ИСТОЧНИК KP.RU