В Челябинске на кольце у Шершневского водохранилища установят остановку
На минувшей неделе исполняющая полномочия главы города Наталья Котова побывала у Шершней, на выезде из города. Место у дорожного кольца давным-давно облюбовали торговцы садовыми растениями и стройматериалом: их клиентами были дачники.
«Проверить законность работы. В случае отсутствия документов — демонтировать», — распорядилась тогда Наталья Котова.
Бизнес оказался нелегальным: ни кассовых аппаратов, ни разрешений на землю у торговцев не было. В пятницу, 16 августа, ларьки снесли. А 19 августа Наталья Котова распорядилась установить на освободившемся пространстве остановочный комплекс. Дав, тем самым, понять, что лареченого царства у Шершней не будет.
— Я проезжала, видела, люди на обочине стоят. Нужна нормальная остановка, — поторопила она подчиненных.
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