2019-08-19T09:08:03+03:00
Общество

Парня и девушку из Челябинска, сбежавших в секту, нашли

Их искали несколько суток
Валентина ВАГАНОВА
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Молодых людей искали родственники, волонтеры и полиция. Фото: Легион-СПАСМолодых людей искали родственники, волонтеры и полиция. Фото: Легион-СПАС
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Окончены поиски молодых челябинцев, пропавших 14 августа на Северо-Западе города. По данным полиции, парень и девушка увлеклись оккультизмом и сбежали в секту. Их разыскивали родственники, волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» и силовики.

— Найдены, живы. Все в порядке, — сообщили КП-Челябинск родители сбежавших.

Перед исчезновением юноша оставил записку, что собирается покончить с собой. Поиски начали безотлагательно. Была информация, что молодые люди успели добраться до соседнего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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