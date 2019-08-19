Парня и девушку из Челябинска, сбежавших в секту, нашли
Окончены поиски молодых челябинцев, пропавших 14 августа на Северо-Западе города. По данным полиции, парень и девушка увлеклись оккультизмом и сбежали в секту. Их разыскивали родственники, волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» и силовики.
— Найдены, живы. Все в порядке, — сообщили КП-Челябинск родители сбежавших.
Перед исчезновением юноша оставил записку, что собирается покончить с собой. Поиски начали безотлагательно. Была информация, что молодые люди успели добраться до соседнего региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU