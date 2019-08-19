Спасенному в лесу щенку с переломом бедра нашли семью в Челябинске
В середине лета кто-то выбросил Шумку в лесу за городом. Жительница Челябинска нашла щенка с переломом бедра в колее на дороге. Собака не могла двигаться, и в любой момент проходящая мимо машина могла ее раздавить.
Но щенку повезло. Спасители подняли его из грязи и привезли в Челябинск, в ветеринарную клинику. Здесь собаку, которая громко лаяла, если ее оставляли одну, назвали Шумкой и стали лечить. Когда перелом сросся, щенку начали искать добрые руки. История Шумки разлетелась по СМИ и социальным сетям. А в воскресенье, 18 августа, за Шумкой наведался новый хозяин.
— Шумка обрела семью! Семья (мама, папа и двое детей) уже приезжали познакомиться с малышкой, гуляли с ней и общались. А сегодня, чистую и накупанную, ее забрали домой. Спасибо всем, кто принял участие в поисках добрых рук для нашей Шумки, — говорят в ветклинике.
Перед уходом из клиники Шумке поставили первую прививку, выдали паспорт и подарили ошейник от клещей и блох.
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ИСТОЧНИК KP.RU