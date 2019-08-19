2019-08-19T13:21:20+03:00
Происшествия

На переходе у цирка, где сбили мальчика, уже покалечились шестеро человек

Челябинский урбанист и жители микрорайона требуют установить светофоры на проблемном участке
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
С места аварии мальчика увезли без сознания. Фото: соцсети.С места аварии мальчика увезли без сознания. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Около полудня в понедельник, 19 августа, на улице Кирова, неподалеку от цирка, иномарка сбила переходившего проезжую часть мальчишку.

Ребенок шел по дороге по зебре. Две машины его пропустили, а на третьей полосе его сбила Toyota Camry. Сейчас ребенок находится в реанимации городской больницы № 1 на искусственной вентиляции легких. Доктора борются за его жизнь.

А между тем в социальных сетях происшествие бурно обсуждают челябинцы.

Жители микрорайона просят власти Челябинска и полицейских установить на перекрестке светофор. ДТП здесь случаются регулярно — фактически каждый год. А ведь рядом две школы: 23-й лицей и филиал 97-го лицея.

Свое мнение на этот счет высказал и челябинский урбанист.

— Авария на этом переходе не случайна: она запланирована создателями этой транспортной схемы. За последние четыре года здесь ранены шестеро человек. И что изменилось? Дорожники поставили зеленые рамочки и воткнули еще два знака перехода, — возмущает Лев Владов. — По нормативам, здесь должен стоять простой светофор (если больше 150 пешеходов в час) или светофор с кнопкой .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителей Челябинска спросят, нужен ли автовокзал в «Юности»
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Нелегальные мигранты оккупировали теплицы в Челябинской области
На трассе М-5 под Челябинском опрокинулся грузовик с щебнем
В Челябинске Контрольно-счетная палата проверяет работу кладбищ
В Челябинске ищут родителей мальчика, сбитого неподалеку от цирка
«Хотела прокатиться»: в Зауралье девятилетняя девочка погибла под колесами трактора
Глава поселения в Челябинской области забирала часть премий у подчиненных
Покупателю земли пришлось оплатить долги бывшего хозяина в Челябинской области
Магнитогорцы сняли на видео медведя, гуляющего возле детского лагеря
Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Челябинской области
Двухлетний мальчик выпал из окна в Челябинской области
В Челябинске выбрали самых быстрых мотоциклистов страны
В мэрии объяснили, зачем Челябинску нужно новое транспортное предприятие