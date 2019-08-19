На переходе у цирка, где сбили мальчика, уже покалечились шестеро человек

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-19T13:21:20+03:00

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Около полудня в понедельник, 19 августа, на улице Кирова, неподалеку от цирка, иномарка сбила переходившего проезжую часть мальчишку.

Ребенок шел по дороге по зебре. Две машины его пропустили, а на третьей полосе его сбила Toyota Camry. Сейчас ребенок находится в реанимации городской больницы № 1 на искусственной вентиляции легких. Доктора борются за его жизнь.

А между тем в социальных сетях происшествие бурно обсуждают челябинцы.

Жители микрорайона просят власти Челябинска и полицейских установить на перекрестке светофор. ДТП здесь случаются регулярно — фактически каждый год. А ведь рядом две школы: 23-й лицей и филиал 97-го лицея.

Свое мнение на этот счет высказал и челябинский урбанист.

— Авария на этом переходе не случайна: она запланирована создателями этой транспортной схемы. За последние четыре года здесь ранены шестеро человек. И что изменилось? Дорожники поставили зеленые рамочки и воткнули еще два знака перехода, — возмущает Лев Владов. — По нормативам, здесь должен стоять простой светофор (если больше 150 пешеходов в час) или светофор с кнопкой .

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ИСТОЧНИК KP.RU