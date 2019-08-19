2019-08-19T15:01:38+03:00
Происшествия

Подпольное казино накрыли в Челябинске

В помещении стояли десятки игровых автоматов и рулетка
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске накрыли нелегальное казино.В Челябинске накрыли нелегальное казино.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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В Челябинске полиция пресекла работу подпольного игорного клуба. Изъято 46 игровых аппаратов и одна рулетка. Клуб располагался в одном из нежилых помещений на Молодогвардейцев в Калининском районе.

— Оборудование направлено на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную организацию и проведение азартных игр. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до четырех лет, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В момент «облавы», в заведении был только оператор клуба. Предстоит установить владельцев. Кстати, сообщить о подпольных казино в Челябинске вы можете по телефону 02.

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Облава на казино в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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