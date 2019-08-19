В Челябинской области окончены поиски пропавшего 15-летнего подростка
В Магнитогорске нашли 15-летнего парня, который пропал из дома по проспекту Металлургов 11 августа. Его искали родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Последние и рассказали, что поиски окончены.
— Найден, жив, — коротко сообщили в соцсетях поисковики.
Где юноша был все это время — не сообщается. В ориентировке уточнялось, что у парня был с собой дорогой мобильник. Не исключено, что он сам вышел на связь с близкими.
Напомним, также окончены поиски пропавших на прошлой неделе парня и девушки из Челябинска. По данным силовиков, они могли сбежать в секту. О том, что ребят нашли, сообщили сегодня, 19 августа, их родители.
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ИСТОЧНИК KP.RU