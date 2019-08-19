Пенсионерку из Челябинска оштрафовали за оскорбление полицейского на митинге против пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 20:08 2019-08-19T20:12:09+03:00

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В Челябинске суд признал виновной 59-летнюю жительницу за оскорбление силовиков на несогласованном митинге против пенсионной реформы. Он состоялся в сентябре прошлого года на Кировке.

Пенсионерку обвиняли в том, что она публично оскорбила полицейского, который ее задерживал. Защита настаивает, что женщину задержали незаконно, она сидела на лавочке рядом с местом проведения митинга, но не участвовала в нем. Также пенсионерка утверждает, что полицейский спровоцировал ее сказав: «Подберите слюни». Перепалка попала на видеозапись, которую вели сотрудники полиции.

— На записи видно, что вокруг в этот момент никого не было. Об этом же говорил и сотрудник полиции на очной ставке. А признаком оскорбления должна быть публичность. Суд при оглашении приговора этого не отразил, — объяснил журналистам адвокат челябинки Андрей Лепехин.

Женщине назначили штраф в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU