2019-08-20T06:02:55+03:00
Общество

Жителей Челябинска удивила корзина с грушами на 16-м этаже дома

Соседи расклеили в подъезде объявление с пояснением
Ирина КАРЕЛИНА
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Соседи раздают груши. Фото: соцсетиСоседи раздают груши. Фото: соцсети
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У многих садоводов остается лишний урожай. Некоторые из них готовы безвозмездно делиться даже с незнакомыми людьми. Жителей одного из домов удивило объявление, расклеенное по подъезду. В нем было написано: «Соседи! На 16 этаже стоит корзина с грушей. Возьмите, кому сколько надо для детей и компотов. Не дайте пропасть урожаю!»

— Хорошие соседи — на вес золота! — оценила поступок челябинка Алена Алексеева и поделилась в соцсетях.

— Похвально! — согласились с ней пользователи «ВКонтакте». — Вот бы в каждом доме такие были соседи. Много детишек из малообеспеченных семей, а это им на радость.

Кто-то заподозрил, что фото взято из интернета. Однако, в Челябинске действительно немало щедрых садоводов, которые раздают свой урожай соседям.

— Наши соседи тоже постоянно всем то огурцы, то кабачки предлагают. Это очень мило! Ведь у нас сада нет, — написала Ксения Зазнобина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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