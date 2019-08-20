В Златоусте появится медицинский МФЦ с вертолетной площадкой
С рабочим визитом в Златоусте побывала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Ирина Альфредовна побывала в местной горбольнице, школе, центре помощи детям, на строящемся стадионе и в индустриальном колледже.
Побывав в кардиологическом и терапевтическом отделении, Ирина Гехт заявила, что в городе появится единый многопрофильный медицинский центр.
— Златоуст — крупный центр в горнозаводской зоне, но здания больницы требуют капитального ремонта. Потому главой региона Алексеем Текслером принято решение строить единый многопрофильный медицинский центр. В бюджете 2020 года заложены средства на проектирование — 107 миллионов рублей, — сказала Ирина Гехт. — Мы должны максимально в короткие сроки разработать проект, приступить к строительству. Это будет больница с современным оборудованием и вертолетной площадкой для эвакуации сложных пациентов. Эта задача перед нами стоит на ближайшие годы.
В школе №15 есть программа «Шахматно-шашечный всеобуч»: дети с 1 по 4 класс изучают секреты интеллектуальной игры. Дети старшего возраста уже по желанию продолжают заниматься в кружках.
В центре помощи детям работает отделение постинтернатного сопровождения. В сентябре здесь откроется тренировочная квартира, в которой выпускники центра будут жить три недели: самостоятельно готовить пищу, вести быт, организовывать свой день.
Строящийся стадион им. Ишмуратовой — еще одна точка поездки Ирины Гехт. Глава города Вячеслав Жилин заверил, что 15 октября спорткомплекс откроется.
В Златоустовском индустриальном колледже учатся студенты с инвалидностью. В техникуме проходят конкурсы профмастерства по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» в рамках конкурсов чемпионата «WorldSkills Russia» для людей с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU