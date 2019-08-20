В Златоусте появится медицинский МФЦ с вертолетной площадкой

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-20T08:31:09+03:00

По решению главы региона Алексея Текслера, на проектирование их бюджета будет выделено 107 миллионов рублей

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С рабочим визитом в Златоусте побывала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Ирина Альфредовна побывала в местной горбольнице, школе, центре помощи детям, на строящемся стадионе и в индустриальном колледже.

Побывав в кардиологическом и терапевтическом отделении, Ирина Гехт заявила, что в городе появится единый многопрофильный медицинский центр.

— Златоуст — крупный центр в горнозаводской зоне, но здания больницы требуют капитального ремонта. Потому главой региона Алексеем Текслером принято решение строить единый многопрофильный медицинский центр. В бюджете 2020 года заложены средства на проектирование — 107 миллионов рублей, — сказала Ирина Гехт. — Мы должны максимально в короткие сроки разработать проект, приступить к строительству. Это будет больница с современным оборудованием и вертолетной площадкой для эвакуации сложных пациентов. Эта задача перед нами стоит на ближайшие годы.

В школе №15 есть программа «Шахматно-шашечный всеобуч»: дети с 1 по 4 класс изучают секреты интеллектуальной игры. Дети старшего возраста уже по желанию продолжают заниматься в кружках.

В центре помощи детям работает отделение постинтернатного сопровождения. В сентябре здесь откроется тренировочная квартира, в которой выпускники центра будут жить три недели: самостоятельно готовить пищу, вести быт, организовывать свой день.

Строящийся стадион им. Ишмуратовой — еще одна точка поездки Ирины Гехт. Глава города Вячеслав Жилин заверил, что 15 октября спорткомплекс откроется.

В Златоустовском индустриальном колледже учатся студенты с инвалидностью. В техникуме проходят конкурсы профмастерства по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» в рамках конкурсов чемпионата «WorldSkills Russia» для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU