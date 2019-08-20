2019-08-20T08:31:09+03:00
Общество

В Златоусте появится медицинский МФЦ с вертолетной площадкой

По решению главы региона Алексея Текслера, на проектирование их бюджета будет выделено 107 миллионов рублей
Поделиться:
Ирина Гехт побывала с рабочей поездкой в Златоусте. Фото: pravmin74.ruИрина Гехт побывала с рабочей поездкой в Златоусте. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

С рабочим визитом в Златоусте побывала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Ирина Альфредовна побывала в местной горбольнице, школе, центре помощи детям, на строящемся стадионе и в индустриальном колледже.

Побывав в кардиологическом и терапевтическом отделении, Ирина Гехт заявила, что в городе появится единый многопрофильный медицинский центр.

— Златоуст — крупный центр в горнозаводской зоне, но здания больницы требуют капитального ремонта. Потому главой региона Алексеем Текслером принято решение строить единый многопрофильный медицинский центр. В бюджете 2020 года заложены средства на проектирование — 107 миллионов рублей, — сказала Ирина Гехт. — Мы должны максимально в короткие сроки разработать проект, приступить к строительству. Это будет больница с современным оборудованием и вертолетной площадкой для эвакуации сложных пациентов. Эта задача перед нами стоит на ближайшие годы.

В школе №15 есть программа «Шахматно-шашечный всеобуч»: дети с 1 по 4 класс изучают секреты интеллектуальной игры. Дети старшего возраста уже по желанию продолжают заниматься в кружках.

В центре помощи детям работает отделение постинтернатного сопровождения. В сентябре здесь откроется тренировочная квартира, в которой выпускники центра будут жить три недели: самостоятельно готовить пищу, вести быт, организовывать свой день.

Строящийся стадион им. Ишмуратовой — еще одна точка поездки Ирины Гехт. Глава города Вячеслав Жилин заверил, что 15 октября спорткомплекс откроется.

В Златоустовском индустриальном колледже учатся студенты с инвалидностью. В техникуме проходят конкурсы профмастерства по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» в рамках конкурсов чемпионата «WorldSkills Russia» для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы взять ипотеку семья в Челябинске должна получать больше 50 тысяч рублей
В Челябинске задержали автобус с юными спортсменами
Гильза валялась рядом. В Челябинске экологи расследуют убийство трех серых цапель
Инженер больницы в Челябинске брал откаты за ремонт здания
На кинофестивале в Челябинске ждут создателя первого интерактивного сериала Виктора Кравченко
В Зауралье на фестивале воздухоплавания парапланерист упал с высоты
В Челябинск везут царские погремушки
Пострадавшему на улице Кирова мальчику предстоят несколько операций в Челябинске
Микроавтобус, столкнувшийся с мусоровозом в Челябинске, вез вахтовиков в Нижневартовск
В Челябинске прокуратура требует возбудить дело по передаче в аренду подземных переходов
Жители Челябинска голосуют против автовокзала во Дворце спорта
В анализах водителя мусоровоза, протаранившего микроавтобус в Челябинске, обнаружили наркотик
Из-за неисправного самолета в Магнитогорске задержали рейс в Турцию
Южноуралец нашел на картофельном поле снаряд от советской малокалиберной пушки
Уволен еще один чиновник администрации Челябинска
Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинске
Мошенник прислал жителю Челябинска вместо процессора бутылку воды
11 человек пострадали в аварии грузовика и микроавтобуса в Челябинске
На заводе в Челябинске загорелся цех электродвигателей
Жителей Челябинска удивила корзина с грушами на 16-м этаже дома
Жители Челябинской области сбросились на стерилизацию бездомных собак
Водители челябинских маршруток просят не трогать их руками
Пенсионерку из Челябинска оштрафовали за оскорбление полицейского на митинге против пенсионной реформы
Четвероклассник из Челябинска стал чемпионом мира по быстрым шахматам
В Челябинской области окончены поиски пропавшего 15-летнего подростка
Жителям Челябинска предлагают выбрать тематику ледового городка
Экологи объяснили появление бирюзовых разводов на озере Тургояк
В Челябинской области пропал 15-летний подросток